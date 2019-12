Zweitplatzierter erst 16 Jahre alt : Carlsen gewinnt Schnellschach-WM

Moskau Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat zum dritten Mal den WM-Titel im Schnellschach gewonnen. Damit hält Carlsen zumindest vorübergehend die drei wichtigsten WM-Titel im Schach.

Der 29-jährige Norweger blieb in Moskau in allen 15 Partien ungeschlagen und lag mit 11,5 Punkten einen Zähler vor dem erst 16-jährigen Alireza Firouzja aus dem Iran sowie Hikaru Nakamura (USA) und Wladislaw Artemjew (Russland/alle 10,5). Bereits 2014 und 2015 hatte Carlsen bei der Schnellschach-WM triumphiert. Die Bedenkzeit der Partien lag bei 15 Minuten plus zehn Sekunden pro gespieltem Zug je Spieler.