„Hast mich zu dem gemacht, der ich bin“ : Podolski gedenkt seiner gestorbenen Oma

Berlin Fußball-Weltmeister Lukas Podolski trauert um seine gestorbene Großmutter und hat sich mit rührenden Worten von ihr verabschiedet.

„Du hast mich zu dem gemacht, der ich bin. Du hast immer an mich & meine Träume geglaubt und gemeinsam haben wir uns diese Medaille geholt - Weltmeister!“, schrieb der 130-malige Nationalspieler am Mittwoch auf Facebook unter ein gemeinsames Bild mit seiner Oma und der WM-Goldmedaille von 2014. „Ich lieb dich vom ganzen Herzen, Ruhe in Frieden da oben.“