Ligue 1 : Neymar und Mbappe führen PSG zum Sieg

Paris Neymar und Kylian Mbappe haben den französischen Fußball-Meister Paris St. Germain in der Ligue 1 vor einer Niederlage bewahrt.

Mit einem Doppelschlag in nur drei Minuten drehten die beiden Superstars das Spiel beim äußerst heimstarken HSC Montpellier und leiteten den 3:1 (0:1)-Sieg ein. Das Team von Trainer Thomas Tuchel festigte damit die souveräne Tabellenführung.

Ein Eigentor von Leandro Paredes (41.) hatte den Meister unter Druck gesetzt, in der zweiten Hälfte sah dann aber Montpelliers Pedro Mendes nach einem Foul nahe des Strafraums Gelb-Rot (72.). Den fälligen Freistoß verwandelte Neymar (74.) direkt, auf Vorlage des Brasilianers traf dann Weltmeister Mbappe (76.). Mauro Icardi (81.) erzielte schließlich den Endstand.

PSG-Kapitän Thiago Silva war zufrieden, dass seine Mannschaft "eine gute Reaktion in der zweiten Halbzeit gezeigt hat". Gleichzeitig lobte er seinen brasilianischen Landsmann Neymar: "Er kommt Stück für Stück auf sein normales Level nach langer Verletzungspause. Ich hoffe, er ist in der entscheidenden Phase im März und April in bester Verfassung."