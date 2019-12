Klub bestätigt Gespräche : Liverpool vor Verpflichtung von Salzburgs Minamino

München Jürgen Klopp will offenbar den japanischen Nationalspieler Takumi Minamino von RB Salzburg zu Champions-League-Sieger FC Liverpool holen. Eine Ausstiegsklausel könnte den 24-Jährigen zum Schnäppchen machen.

Englischen Medienberichten zufolge könnte der 24 Jahre alte Außenstürmer bereits im Winter auf die Insel wechseln. Freund wollte dies zumindest nicht ausschließen. In der laufenden Saison kam er in 14 Spielen auf fünf Tore und sechs Assists in der Österreichischen Bundesliga sowie zwei Tore und drei Vorlagen in sechs Champions-League-Spielen.