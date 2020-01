Bayern München überwies den Kölnern zehn Millionen Euro Ablösesumme. Dort kam er aber meist nicht über den Status eines Ergänzungspielers hinaus, auch aufgrund von einigen Verletzungen, die ihn immer wieder zurückwarfen. In der Saison 2006/07 erzielte er in 19 Spielen vier Tore für die Bayern. 2007/2008 waren es bei 25 Einsätzen fünf Tore. 2008/09 steigerte er sich auf 6 Tore in 24 Spielen.