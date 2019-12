30. und vorerst letztes Team : Charlotte bekommt einen MLS-Klub

Los Angeles Charlotte wird der 30. und vorerst letzte Standort eines MLS-Teams. Das gaben Ligaboss Don Garber und der Milliardär David Tepper, Besitzer des Football-Teams Carolina Panthers aus der NFL, bekannt.

Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina bekommt ab 2021 einen Fußballklub in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Das gaben am Dienstag Ligaboss Don Garber und der Milliardär David Tepper, Besitzer des Football-Teams Carolina Panthers aus der NFL, bekannt. Es soll der insgesamt 30. und vorerst letzte Klub in der MLS sein.