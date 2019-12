Abbruch in Spaniens zweiter Liga : Kiew fordert Strafen nach „Nazi“-Beschimpfung von Ukrainer

Abbruch in Spaniens zweiter Liga

Kiew/Madrid Nach der „Nazi“-Beschimpfung des ukrainischen Fußballspielers Roman Sosulja in Spaniens zweiter Liga hat das Außenministerium in Kiew Strafen gefordert.

Die spanische Regierung und der Fußballverband sollten reagieren, damit sich das nicht wiederhole, erklärte Außenamtssprecherin Jekaterina Selenko am Montag. Das Zweitligaspiel zwischen Gastgeber Rayo Vallecano und Albacete war am Sonntag zur Halbzeit nach Beschimpfungen Sosuljas als „Nazi“ abgebrochen worden. Der Ukrainer spielte 2017 für den Madrider Club, verließ ihn aber nach kurzer Zeit wieder. Von Fans war ihm damals eine rechtsradikale Gesinnung unterstellt worden. Sosulja hatte den Kampf der ukrainischen Regierungstruppen gegen die von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine befürwortet.