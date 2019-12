Kostenpflichtiger Inhalt: Aus nach 144 Jahren : Galoppsport in Neuss findet trauriges Ende

Die Neusser Galopprennbahn. Foto: Klaus-Joerg Tuchel

Neuss Am 30. August 1875 wurde das erste Galopprennen in Neuss ausgetragen, am 8. Dezember 2019 das letzte. Der für Sonntag geplante „Abschieds-Renntag“ wurde abgesagt. Hier soll ein Landschaftspark entstehen. Das deprimierende Ende einer bewegten Geschichte.