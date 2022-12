Großes Bundesliga-Treffen Japan will auch Kroatien stürzen und „Geschichte schreiben“

Die japanische Höflichkeit hat offenbar ihre Grenzen. Einige Journalisten rund um die Nationalmannschaft sollen von ihren Chefs angehalten worden sein, vor dem Achtelfinal-Duell bei der WM in Katar mit dem Vize-Weltmeister nicht mit den kroatischen Kollegen zu sprechen. Im Auftrag der Nation quasi. Das berichtet jedenfalls der kroatische Sender HRT. Dabei gibt es am Montag (16.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) beim großen Bundesliga-Treffen - insgesamt 13 Akteure der beiden Teams spielen in Deutschland - eigentlich gar keine Geheimnisse mehr. „Natürlich kenne ich die japanischen Spieler sehr gut aus der Bundesliga. Da sind wirklich sehr starke Spieler dabei“, sagte Josko Gvardiol von RB Leipzig am Sonntag in Al-Rajjan.