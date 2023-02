Zehn Wochen Skandal “Von der Leyen verschleppt den Kampf gegen Korruption“

Freund Den Vorschlag gibt es seit vielen Jahren. Ich habe ihn nach der Europawahl auch an die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen herangetragen. Sie hat damals gesagt, dass sie sich dafür einsetzen werde. Ich habe dann einen detaillierten Vorschlag ausgearbeitet und im Parlament eine große Mehrheit dafür bekommen. Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Seitdem warten wir darauf, dass von der Kommission auch was kommt, damit wir endlich in die Verhandlungen gehen können. Leider müssen wir an dieser Stelle feststellen, dass von der Leyen den Kampf gegen die Korruption an dieser Stelle verschleppt. Sie hat nicht geliefert.