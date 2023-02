EU-Parlament entscheidet endgültig Verbrenner-Aus (k)ein Grund für Applaus?

Kaum ein Ort in Europa steht an diesem Dienstag im übertragenen Sinne dermaßen unter Strom wie der Plenarsaal des Europäischen Parlamentes in Straßburg. Beide Seiten sind vor der historischen Abstimmung über das Ende des Verbrenner-Motors dermaßen geladen, dass die Funken fliegen. So kommt der deutsche Christdemokrat Dennis Radtke nicht ohne zusätzlichen heftigen Streit am niederländischen Sozialdemokraten Frans Timmermans vorbei. Der eine hat als CDU-Sozialpolitiker den europäischen Sozialdemokraten gerade am Rednerpult vorgeworfen, als Interessenvertreter von Industriearbeitern und Leuten mit geringem Einkommen ein „Totalausfall“ zu sein. Der andere hat als Klima-Kommissar das Verbrenner-Aus entwickelt und will damit Industrie und Bürger nicht länger „an die Vergangenheit ketten“.