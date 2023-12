Zweites Weihnachtsfest für Ukrainerinnen in Jüchen Beim Fest in Gedanken an die Lieben in der Heimat

Weihnachten ist ein Fest, an dem traditionell die Familie zusammenkommt. Auch in der Ukraine. Um so schmerzhafter ist es für Hanna Skliarova und Yulia Zhuravel, die wegen des Krieges mit ihren Kindern, aber ohne Ehemann und erwachsene Söhne, die Ukraine verlassen mussten – und nun das Fest ohne ihre Lieben feiern müssen. Von Jüchen aus halten sie Kontakt in die Heimat.