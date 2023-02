Rad-Resolution des Parlamentes Die EU-Fahrradstrategie startet mit einem Platten

Frans Timmermans, engagierter Klima-Kommissar der EU, war natürlich in seinem Element, als das Europa-Parlament am Dienstag das Aus für den Verbrennungsmotor beschloss. Es ist derselbe Vize-Kommissionspräsident, der schon 2021 verkündete, Radfahren sei der beste Weg, CO2 aus dem Verkehr zu bringen, und der deswegen versprach, sich für mehr Radwege und Ladepunkte für E-Bikes einzusetzen. Doch als das Europa-Parlament am Donnerstag, also keine 48 Stunden später, das Fahrrad in den Mittelpunkt stellte und von der Kommission endlich die Ausarbeitung einer EU-Fahrradstrategie verlangte, glänzte Timmermans durch Abwesenheit. Für ihn verfolgte Krisen-Kommissar Janez Lenarcic die Debatte und versprach, die interessanten Hinweise „an Timmermans weiterzugeben“.