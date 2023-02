Sonderausschuss auf den Weg gebracht EU geht Korruptionsskandal systematisch auf den Grund

Hier dreht es sich vor allem um die Organisation „Kampf der Straflosigkeit“, die eng mit der Organisation „Kein Frieden ohne Gerechtigkeit“ kooperierte. Verantwortliche beider NGO, die in Brüssel unter derselben Adresse firmieren, waren oder sind im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal in Untersuchungshaft. Umso brisanter erscheinen unserer Redaktion vorliegende Informationen, die EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn auf Anfrage von drei Ausschussvorsitzenden des Parlamentes zusammenstellte. Danach hat allein die Kein-Frieden-ohne-Gerechtigkeit-Organisation EU-Fördergelder in Höhe von fast sechs Millionen Euro erhalten. Sie seien seit 2006 für insgesamt neun Projekte gezahlt worden. Zwei davon liefen noch, für die bereits 1,3 Millionen abgeflossen seien. Die Auszahlung der noch nicht ausbezahlten Restbeträge über zusammen knapp 1,4 Millionen Euro sei von der Kommission gestoppt worden, um zunächst eine interne Überprüfung abzuwarten.