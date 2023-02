Belgisch-deutscher Energiegipfel Dicke Röhren für Gas und Wasserstoff

Das sei „eine ganz große Gemeinschaftsleistung Europas“ gewesen, unterstreicht der Kanzler – und kündigt zugleich an, dass das LNG-Terminal in Seebrügge in Zukunft sogar noch eine größere Rolle spielen werde. De Croo informiert darüber, dass sein Land die Kapazitäten für Flüssiggaslieferungen nach Deutschland verdoppeln wolle. Dabei sollen die Leitungen von Anfang an so ausgelegt sei, dass sie nach dem Gas auch Wasserstoff transportieren können.