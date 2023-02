Sondertreffen der EU zur Migrationskrise Scholz schraubt Gipfel-Erwartungen herunter

Die Situation in den europäischen Dörfern und Städten wird immer dramatischer. In Belgien und den Niederlanden campieren die Flüchtlinge bereits auf den Straßen, auch aus Deutschland melden die Aufnahmezentren, am Ende der Kapazitäten angekommen zu sein. Die Staats- und Regierungschefs der EU spüren den Druck, der sich durch das verheerende Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet zusätzlich verstärken dürfte. Einige Spitzenpolitiker sehen Wahlen entgegen, fürchten, dass die Krise ihr Amt kosten könnte. Deshalb will die EU nicht bis zum üblichen Gipfel Ende März warten, hat für diesen Donnerstag und Freitag zum Sondertreffen nach Brüssel gerufen. Und was macht Kanzler Olaf Scholz, als er am Vortag im Bundestag eine Regierungserklärung zum Sondergipfel abgibt? Spricht erst mal lange nicht von Migration.