Neue Schutzpläne der EU Katastrophengefahren in Europa haben sich verfünffacht

Die 1500 Kräfte sind nur der Anfang. Denn es werden mit jedem neuen in Brüssel eingehenden Hilfeersuchen mehr Einsätze. Nach der Suche nach Verschütteten und deren Erstversorgung gehe es nun um Unterkünfte, Zelte, Decken, Heizgeräte. „Auch diese Unterstützung wird auf den Weg gebracht“, versicherte Lenarcic. Eine lange Liste sei auch aus Syrien in Brüssel eingegangen. Er ermutige die Mitgliedsländer, auch auf diese Anfragen nach Medizin, Lebensmitteln und medizinischer Ausstattung zu reagieren. Die Kommission sei unter anderem bemüht, die finanzielle Situation der Partnerorganisationen in Syrien zu verbessern, mit denen sie auch in diesem schwer zugänglichen Gebiet seit Jahren zusammenarbeite.