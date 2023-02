EU-Sondergipfel zur Migration Die drei Asyl-Botschaften aus Brüssel

Es ist zudem eine gemeinsame Richtung erkennbar geworden, die vor wenigen Jahren noch undenkbar war. Den Eindruck einer „Festung Europa“ wollte die große Mehrheit der EU-Verantwortlichen in der Vergangenheit unbedingt vermeiden. Der Ruf nach einem beherrschbaren Umgang hat jedoch Wachtürme an den Außengrenzen mit Zaunanlagen dazwischen zur anerkannten Perspektive gemacht. Für den Ersatz des nicht funktionierenden Asylsystems reichte die Kraft indes noch nicht. Zwar verbreitet der Kanzler nun die Zuversicht, dass er die Reform mit seinen Kollegen bis 2024 hinkriegen werde. Einzelne Komponenten befinden sich bereits in der Pipeline der Verhandlungen mit dem Parlament. Aber die wesentlichen Teile liegen noch auf dem Tisch. Und das Zusammenfügen läuft zu langsam.