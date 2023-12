Fieberhafte Asyl-Verhandlungen Druck und Drama vor dem Durchbruch

Sieben Jahre haben die EU-Staaten den Versuch eines koordinierten und gemeinsamen Vorgehens mehr oder weniger vor sich her geschoben. Nach dem Höhepunkt der Migrationsdynamik in den Jahren bis 2016 schienen die zurückgehenden Zahlen die Verständigung weniger dringlich zu machen. Das ist jetzt anders. Dass der Rechtspopulist Geert Wilders in den eigentlich liberalen Niederlanden die Neuwahlen mit großem Vorsprung gewinnen konnte, wird in hohem Maße auf das ungelöste Migrationsproblem zurückgeführt. In Schweden schieben sich in den Umfragen die Rechtspopulisten auf Platz eins, genauso ist es in Österreich und in den ostdeutschen Bundesländern, in denen im nächsten Jahr gewählt wird. Der Befund ist oft ähnlich: Migrationsgegner sind in vielen Ländern und Regionen derzeit alleine stärker als die jeweils regierenden Parteien zusammen.