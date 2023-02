Reise zum EU-Gipfel Selenskyjs Brüsseler Überraschungs-Coup

Am Vortag war er bereits in London mit seinem Wunsch nach Kampfflugzeugen auf offene Arme gestoßen. Auch das Gespräch am Vorabend in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz bewertet er am Donnerstag in Brüssel als „positiv“. Das deutsch-französisch-ukrainische Treffen sei „wichtig und kraftvoll“ gewesen. Mit Blick auf die russischen Zuhörer möchte er „nicht so viel öffentlich sagen“. Nur so viel: Man arbeite an „besseren Fähigkeiten“, und er nennt dabei „Panzer, Verteidigungssysteme“. Freilich kommen wenig später Interview-Äußerungen von ihm gegen Scholz auf den Markt. Er müsse „ihn zwingen, der Ukraine zu helfen und ihn ständig überzeugen, dass diese Hilfe nicht für uns ist, sondern für die Europäer“, sagte Selenskyj dem „Spiegel“ und der französischen Zeitung „Le Figaro“.