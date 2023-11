Bundestag Grüne melden Gesprächsbedarf zu Abschiebegesetz an

Man wolle daher in den parlamentarischen Beratungen genau prüfen, „ob diese Grundrechtseingriffe gerechtfertigt sind“, sagte Polat. Das Gesetz setze Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz um, Gesetzgeber sei und bleibe aber der Bundestag. „Entscheidungen treffen am Ende wir“, sagte Polat. Auch der Grünen-Rechtspolitiker Helge Limburg betonte: „Der Bundestag ist nicht das Erfüllungsorgan der Ministerpräsidentenkonferenz.“ Beide sagten in ihren Reden aber nicht, welche Regelungen in ihren Augen konkret gegebenenfalls noch geändert werden sollen.