Treffen der Nato-Verteidigungsminister Pistorius dringt auf höhere Verteidigungsausgaben Deutschlands

Zu den in Brüssel beratenen Anforderungen an künftige militärische Fähigkeiten der Nato gehört auch der verstärkte Schutz von Unterwasser-Infrastruktur. Verstärkte Anstrengungen auf diesem Feld folgen den Sabotageakten auf die Stränge der Nordstream-Pipeline in der Ostsee. Das Bündnis beschloss die Bildung einer Koordinierungsstelle der Nato, die die Anstrengungen der Anrainerstaaten besser abstimmen und die Militärs bei der Sicherung der Infrastruktur beraten soll. Mit der Leitung wurde der deutsche General Hans-Werner Wiermann beauftragt. Er war bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im vergangenen Sommer Generaldirektor des Internationalen Militärstabs in Brüssel.