Aufnahme von 1600 Migranten geplant : Sieben Länder wollen Griechenland minderjährige Flüchtlinge abnehmen

Athen Die Lage in den griechischen Flüchtlingslagern bleibt weiter kritisch. Sieben EU-Staaten haben nun angekündigt, unter anderem unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Darüber hinaus wollen die EU-Staaten im Mai weitere Hilfen beschließen.

Zur Entlastung der griechischen Flüchtlingslager wollen sieben EU-Staaten Griechenland insgesamt 1600 unbegleitete minderjährige Migranten und andere Flüchtlinge abnehmen. „Das ist ein guter Start“, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Donnerstag bei einem Besuch in Athen. Neben Deutschland gehören Frankreich, Irland, Finnland, Portugal, Luxemburg und Kroatien zu der sogenannten Koalition der Willigen.

Weitere Hilfe für die Kinder und Jugendlichen in den griechischen Flüchtlingslagern solle im Mai bei einer Konferenz in Griechenland mobilisiert werden, sagte Johansson. Zudem kündigte die Schwedin ein Programm zur freiwilligen Rückführung von Migranten in ihre Heimat an. Einen Monat lang könnten sich bis zu 5000 Migranten melden, die vor dem 1. Januar in die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln gekommen seien. Im Gegenzug erhielten sie 2000 Euro.