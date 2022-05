Neue Zahlen im Stadtrat : Rund 40 Ukraine-Flüchtlinge kommen pro Tag nach Düsseldorf

Im Info-Point am Hauptbahnhof werden die Flüchtlinge nach ihrer Ankunft versorgt. Foto: Michael Gstettenbauer/Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Noch immer reisen an jedem Tag rund 40 Geflüchtete aus der Ukraine in Düsseldorf an. Da die Unterkünfte in Düsseldorf belegt sind, werden sie an die zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes weitervermittelt.

Düsseldorf bringt derzeit rund 3500 Flüchtlinge aus der Ukraine unter, dazu kommen schätzungsweise 3000 weitere Menschen, die privat untergekommen sind. Damit übererfülle die Landeshauptstadt ihre Quote, sagte Stadtdirektor Burkhard Hintzsche in einem Bericht vor dem Stadtrat.

Rund drei Monate nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs kehrt in Düsseldorf Routine bei der Versorgung der Flüchtlinge ein. Die regelmäßigen Treffen des Krisenstabs sind beendet, die Notunterbringung in der Messehalle ist beendet. Die Stadt bringt die Menschen derzeit vor allem in Hotels oder Boarding Houses unter. „Die Lage ist vergleichsweise ruhig“, sagte Hintzsche. Es gebe aber Vorkehrungen, falls die Flüchtlings-Zahl noch einmal deutlich steigt: Die Heinrich-Heine-Universität hält eine Sporthalle vor.

Hintzsche lobte den Effekt der Vermittlungsplattform für privaten Wohnraum. Rund 200 Menschen sei dadurch schon geholfen worden, weitere 50 befänden sich derzeit im Vergabeprozess.

Neben der Unterbringung beschäftigt die hohe Zahl an Flüchtlingen derzeit die Kommune auf unterschiedliche Weise – und mit unterschiedlichen Fortschritten. Die biometrische Registrierung mit den landeseigenen Anlagen laufe unter Hochdruck, auch die Beschulung von rund 1600 Kindern und Jugendlichen und Angebote für eine Integration in den Arbeitsmarkt gemeinsam mit dem Jobcenter würden organisiert,