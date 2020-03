„Green Deal“ : EU-Kommission will neue Durchgriffsrechte fürs Klima

EU-Kommission will neue Durchgriffsrechte fürs Klima

Ursula von der Leyen und Greta Thunberg am Mittwoch in Brüssel. Foto: AP/Virginia Mayo

Brüssel Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verspricht, dass mit dem neuen Gesetz der Klimaschutz „in Stein gemeißelt“ werde. Ob die Mitgliedstaaten den rigorosen Kurs der Kommission mitmachen, ist allerdings fraglich. Von Greta Thunberg, die bei der Sitzung in Brüssel dabei ist, gibt es jedenfalls harsche Kritik.

Rund 100 Tage nach ihrem Antritt hat die EU-Kommission ihren Vorschlag für ein Klimagesetz vorgelegt. Es soll sicherstellen, dass Europa die im „Green Deal“ vereinbarten Ziele erreicht. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach anschließend davon, dass damit der Klimaschutz in „Stein gemeißelt“ werde. Das Gesetz sei der Kompass für die nächsten 30 Jahre.

Das Klimagesetz soll das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 verbindlich verankern und einen Mechanismus zur schrittweisen Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes innerhalb der Gemeinschaft vorschlagen. Klimaneutralität bedeutet, dass nicht mehr Treibhausgase freigesetzt als an anderer Stelle wieder entnommen werden. Bis 2030 soll der Ausstoß von Treibhausgasen um 50 bis 55 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden.