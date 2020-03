Angespannte Flüchtlingslage : Aussetzung von Asylrecht in Griechenland für Seehofer „in Ordnung“

Brüssel Die griechische Regierung hat entschieden, einen Monat lang keine Asylanträge zu beantragen. Grund dafür sind die hohen Flüchtlingszahlen. Bundesinnenminister Seehofer lobt das Vorgehen Athens in der aktuellen Situation.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht keinen Grund für Kritik am Vorgehen Griechenlands wegen der hohen Flüchtlingszahlen an seinen Grenzen. Dass Athen einen Monat keine Asylanträge mehr bearbeiten wolle, sei angesichts der besonderen Situation „in Ordnung“, sagte Seehofer bei einem Sondertreffen mit seinen EU-Kollegen am Mittwoch in Brüssel. „Griechenland erledigt für ganz Europa eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich den Schutz unserer Außengrenzen.“ Und dies mache das Land „sehr gut“.