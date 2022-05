Drei Jahre Haft : Sexueller Missbrauch — Sozialarbeiter aus Essen verurteilt

In Essen ist ein Sozialarbeiter wegen sexuellen Missbrauchs an Jugendlichen verurteilt worden (Symbolbild). Foto: David-Wolfgang Ebener

Essen Vor dem Landgericht Essen ist ein Sozialarbeiter wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Bei dem Prozess handelte es sich um ein Berufungsverfahren.

Der 53-jährige Olaf T. muss für zwei Jahre und zehn Monate in Haft, wie ein Gerichtssprecher am Montag mitteilte. Laut Anklagevorwurf hatte der Mann von Frühjahr bis Herbst 2020 in seiner Wohnung Minderjährige aus prekären Verhältnissen missbraucht und sie an verschiedene Freier vermittelt.