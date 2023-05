Illegale Polizeistationen in 13 EU-Staaten vermutet China überwacht Landsleute in Europa

Ende des Jahres war bekannt geworden, dass China allein in Europa über hundert Übersee-Stationen etabliert habe, um über sie Exil-Chinesen zu überwachen, zu beeinflussen, zu schikanieren und sogar zur Rückkehr nach China zu bringen. Quelle war die spanische Nichtregierungsorganisation „Safeguard Defenders“. Sie hatte bereits im September die Existenz von 54 solcher Stationen aufgedeckt, dann im Dezember weitere 48 gemeldet - nach der Auswertung öffentlich zugänglicher Angaben in China. Laut Organisation sei ein in einem Pariser Vorort lebender chinesischer Staatsbürger von verdeckt arbeitenden Agenten zur Rückkehr in seine Heimat gezwungen worden. Auch chinesische Exilanten in Serbien und Spanien seien gewaltsam zurückgeführt worden.