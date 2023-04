Druck auf hiesige Landwirte EU-Länder streiten über günstige Getreide-Importe aus der Ukraine

In den EU-Nachbarstaaten der Ukraine - also Polen, Ungarn, Slowakei und Rumänien - wird in dem günstigen Getreide aus der Ukraine eine unverhältnismäßige Konkurrenz für heimische Produkte gesehen. Zum Preisverfall trägt in Teilen mutmaßlich auch weit verbreiteter Betrug bei. Polnische Medien berichten von schnell eingerichteten Firmen, die sogenanntes „technisches Getreide“ aus der Ukraine kaufen, das zur Herstellung von Bio-Treibstoff gedacht ist. Die Ware werde dann als Lebensmittel umdeklariert und an Mühlen verkauft.