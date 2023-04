Abkommen von Ostende zur Windenergie Wie die Nordsee zum „grünen Kraftwerk Europas“ werden soll

Rund um den Gipfel wurden zudem weitere Erklärungen verabschiedet und Projekte angestoßen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verwies auf eine Vereinbarung mit Dänemark und den Niederlanden, „um Offshore-Windparks mit einer Leistung von 10 Gigawatt gemeinsam voranzubringen“. Großbritannien und die Niederlande wiederum kündigten den Bau einer „Stromautobahn“ in der Nordsee an, die Anfang der 2030er Jahre in Betrieb gehen soll. Die Leitung „LionLink“ soll dann beide Länder mit Windparks in der Nordsee verbinden. Und die EU und Norwegen schlossen formell eine Vereinbarung, die die Kooperation etwa bei erneuerbaren Energien und dem Umweltschutz stärken soll.