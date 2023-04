Leiharbeiter in Deutschland und den Niederlanden Grenzgänger-Gesetzeslücke lädt zur Ausbeutung ein

Nach ARD-Recherchen haben Arbeitsvermittler aus dem Ausland in NRW in großem Stil Immobilien aufgekauft und angemietet. Darin brächten sie die Arbeiter unter, die jedoch nicht in Deutschland, sondern in den Niederlanden beschäftigt seien. Obwohl die Leiharbeiter also in Deutschland leben, greift das weitreichende deutsche Verbot von Leiharbeit damit nicht. Umgekehrt entziehen sich die Personalvermittler den scharfen Kontrollen des niederländischen Arbeitsschutzes, da die Mitarbeiter nicht in den Niederlanden untergebracht sind.