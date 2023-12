Spitzentreffen in Peking Xi warnt von der Leyen vor Konfrontationskurs gegenüber China

Xi verbat sich bei dem Treffen laut staatlichem chinesischen Fernsehsender CCTV „alle Arten der Einmischung“. EU-Ratspräsident Michel betonte, dass man dennoch die Menschenrechtslage in Tibet und Xinjiang angesprochen habe. Der chinesische Außenminister Wang Yi hatte die EU-Botschafter in Peking bereits am Montag aufgefordert, dass Europa „Frieden und Stabilität“ einem „neuen Kalten Krieg“ vorziehen sollte. Hintergrund ist, dass etliche EU-Staaten ihre Politik gegenüber dem autoritär regierten China verschärft haben. So hat etwa die Bundesregierung in diesem Jahr eine China-Strategie beschlossen, die die Volksrepublik stärker als Systemrivalen denn als Partner und Wettbewerber betrachtet. Italien ist kürzlich aus der von Xi vorangetriebenen Seidenstraßen-Initiative ausgetreten. Die EU-Staaten kritisieren zudem Wettbewerbsverzerrungen auf dem chinesischen Markt, Pekings Drohungen gegenüber Taiwan sowie die enge Partnerschaft mit Russland, insbesondere nach Moskaus Krieg gegen die Ukraine.