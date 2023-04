„Gesundheit europaweit gefährdet“ Medikamentenmangel: Alarmruf der Kinderärzte

Kinder- und Jugendärzte aus Deutschland, Frankreich, Südtirol, Österreich und der Schweiz hatten sich am Wochenende an die Gesundheitsminister gewandt, um sie dringend zum Handeln aufzufordern. „Die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ist durch den Medikamentenmangel europaweit gefährdet. Eine schnelle, zuverlässige und dauerhafte Lösung ist dringend erforderlich“, heißt es in dem Schreiben. Es fehle an Fieber- und Schmerzmedikamenten in kindgerechter Darreichungsform. Mediziner warnen seit Monaten, dass bei Lungenentzündungen, Harnwegsinfektionen, Scharlach oder ähnlichem die Antibiotika-Medikamente der ersten Wahl fehlten und daher zu anderen Medikamenten gegriffen werden müsse. Diese wirkten jedoch schlechter und erhöhten das Risiko von Antibiotikaresistenzen. Eugen Brysch von der Patientenschutz-Stiftung wies darauf hin, dass die Situation nicht nur für Kinder, sondern auch für chronisch Kranke problematisch sei, weil Blutfettsenker, Blutdruckmittel und Krebsmedikamente ebenfalls zum Teil zur Mangelware geworden seien.