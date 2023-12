Elektromobilität Aus China kommen viele neue Autos

In den asiatischen Großstädten sind sie längst die wahren Luxuslimousinen und jetzt machen die Vans auch bei uns so langsam S-Klasse & Co Konkurrenz. Ein Vorreiter dieses Trends ist der Denza D9, den BYD in München gezeigt hat. Dort angesiedelt, wo Modelle wie die Mercedes EQV oder der VW ID. Buzz aufhören, fährt der Raumgleiter mit luxuriösen Captain-Chairs in der zweiten Reihe, aufwendigem Infotainment-Programm und einem potenten E-Antrieb. Die beiden Motoren haben 275 kW/374 PS und der Akku eine Kapazität von 100 kWh. Preise und genauer Markteinführungstermin sind noch unbekannt.