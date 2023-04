Bisphenol A Gefahr durch BPA in Plastikverpackung führt zu Streit unter EU-Behörden

Die EMA schloss sich dieser Empfehlung jedoch nicht an, was zu einer seltenen öffentlichen Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Behörden führte. Die EMA kritisierte die Methodik der Lebensmittelbehörde als zu voreilig, „da ein kausaler Zusammenhang weder in einer Tier- noch in einer Humanstudie nachgewiesen wurde“. Es sei daher nicht möglich, auf einen gemeinsamen Nenner mit der EFSA zu kommen.