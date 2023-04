Gesucht: Ein neuer Pakt EU weit von verlässlicher Stabilität entfernt

Auch der Stabilitätspakt der EU funktioniert nicht. In guten Zeiten hat er die Verschuldung nicht stoppen können, in schlechten Zeiten wurde er ausgesetzt. Nun soll er zum Jahreswechsel in neuer Form Wirkung entfalten. Das ist einerseits so nötig wie selten zuvor, wie das deutsche Beispiel zeigt: Wenn der Schuldendienst im Bundeshaushalt von vier auf 40 Milliarden hochschnellt, werden die Spielräume abgeschnürt ausgerechnet in Zeiten, in denen es gegen Energie- und Klimakrise um mehr Mittel gehen müsste. Andererseits ist die Reform des Stabilitätspaktes so umstritten wie selten zuvor. Den einen gehen die Vorschläge der Kommission zu weit, den anderen nicht weit genug.