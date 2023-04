Verhandlungen auf der Zielgeraden Wie die EU Künstliche Intelligenz regulieren will

Weil aber gerade letzteres gerade in China immer weiter verfeinert wird, um oppositionelles Verhalten erkennen und unterdrücken zu können und auch Teil von Gesichtserkennungssystemen ist, zeichnen sich bereits gewaltige Konflikte im globalen Umgang mit der KI ab. Zugleich stehen überall in Europa Unternehmen und Politik in den Startlöchern, um auf der Grundlage klarer Regulierung Teil des Milliardengeschäftes zu werden. Hessen etwa sieht sich auf dem Weg zum „Silicon Valley für KI in Europa“ und hat bereits 100 Millionen in die KI-Zukunftsagenda investiert, verweist auf das große Potenzial an Rechnern und den riesigen Datenknotenpunkt in der Mitte Deutschlands und Europas. Die EU-Kommission will künftig pro Jahr eine Milliarde in die KI-Entwicklung in Europa investieren.