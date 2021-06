Nach spektakulärer Festnahme eines Oppositionellen : EU-Außenminister wollen Sanktionen gegen Belarus beschließen

Brüssel Die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten kommen am Montag zusammen und wollen eine gemeinsame Vereinbarung treffen. Es ist schon größtenteils klar, welche Wirtschaftsbereiche in Belarus von den Sanktionen betroffen sein werden.

Die EU-Außenminister streben bei ihrem Treffen am Montag einen Grundsatzbeschluss zur Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Belarus an. Als Reaktion auf die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugs und der Festnahme eines Oppositionellen seien Strafmaßnahmen in fünf bis sechs Wirtschaftsbereichen geplant, hieß es am Freitag von EU-Diplomaten in Brüssel. Umstritten seien noch Finanzsanktionen. Hier habe Österreich wegen des starken Engagements seiner Banken in Belarus Bedenken.