Unionsklausur : Union will Linksrutsch der SPD von Koalition fernhalten

Potsdam Die Unionsfraktion des Bundestags warnt die SPD vor einem Bruch des Koalitionsvertrags durch linke Vorhaben.

Die Spitzen der Unionsfraktion haben zum Auftakt ihrer Klausur in Potsdam die SPD davor gewarnt, ihren Linksruck in die Koalition zu tragen. Die Union werde einer Linksverschiebung „einen Riegel vorsetzen“, sagte Fraktionschef Ralph Brinkhaus. Unabhängig von der neuen Person an der Spitze der SPD stehe die Union auf der Basis des Koalitionsvertrages weiter zur Verfügung, versicherte Brinkhaus. Doch sei die Koalition „kein Selbstzweck“ für die Union. „Wenn jemand meint, die Architektur dieser Koalition weiter nach links verschieben zu können, dann irrt er sich“, warnte er.