Kinder in Not : SPD schlägt Bildungslotsen gegen Schulabbrüche vor

Kinder in Not

Eine Jugendliche steht in ihrem Zimmer am Fenster (gestellte Szene). Foto: Paul Zinken/dpa Foto: dpa/Paul Zinken

Düsseldorf Nach der langen Phase im Distanzunterricht geben viele Jugendliche auf und wollen die Schule abbrechen, wie eine repräsentative Studie zeigt. Was die SPD- und Grünen-Opposition dagegen unternehmen will.

Um gegenzusteuern, will die SPD einen entsprechenden Antrag in den Landtag mit dem Titel „Förderoffensive“ einbringen. Darin schlägt die Fraktion vor, Schülern frühzeitig Mentoren und Bildungslotsen zur Seite zu stellen, die mit der Agentur für Arbeit und Akteuren in der dualen Berufsausbildung gut vernetzt sind, um ihnen eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu bieten. Auch müsse es individuelle Förderpläne für diese Jugendlichen geben. Um frühzeitig reagieren zu können, sei es sinnvoll, die Grundschulen zu Familienzentren auszubauen. So könnten dort Bildung und Förderung durch multiprofessionelle Teams an einem Ort vereint werden.