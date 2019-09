Auf der Suche nach der Parteispitze : Kandidaten für den SPD-Vorsitz starten Deutschlandtour

Saarbrücken 17 treten an, maximal 2 können gewinnen: Auftakt des großen Bewerber-Castings der SPD auf der Suche nach einer neuen Parteispitze. Einer weiß schon, wen er gern als Sieger sehen würde.

Auf dem Weg zur Erneuerung der SPD gehen die Kandidaten für den Parteivorsitz mit unterschiedlichen Zielsetzungen ins Rennen. Es gehe um die Führung der SPD, „wie sie wieder stark werden kann und wie wir Sorge tragen können, dass die Gesellschaft nicht auseinanderdriftet“, sagte am Mittwoch Vizekanzler Olaf Scholz, der mit der Brandenburgerin Klara Geywitz zusammen antritt. Für den Bundestagabgeordneten Karl Lauterbach dagegen ist das Rennen „eine Richtungswahl. Im Prinzip steht ja die Frage in Raum: Geht die große Koalition weiter, ja oder nein?“

Lauterbach fügte vor der am Abend in Saarbrücken anstehenden ersten Vorstellungsrunde der Kandidaten hinzu: „Eine Richtungswahl, die aber an Inhalten festmacht: Wir wollen ja auch nicht zum Spaß raus aus der GroKo.“ Seine Bewerbungspartnerin Nina Scheer sagte, dass die Gefahr einer Spaltung der Partei bei dieser Frage „zwangsläufig“ Thema sei.