Kommentar zum Wettbewerb um SPD-Vorsitz : Sozialdemokratischer Krabbenkorb

Berlin In einem unübersichtlichen Wettbewerb soll die SPD-Basis ihr neues Spitzenpersonal aussuchen. Von der Entscheidung der Sozialdemokraten hängt auch die Zukunft der großen Koalition ab.

Eva Quadbeck (qua) ist stellvertretende Chefredakteurin der Rheinischen Post und Leiterin des Parlamentsbüros in Berlin.

Nach dem Motto viel hilft viel stellen sich die 17 Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz in 23 Regionalkonferenzen vor. Das ist aber ein Trugschluss. Angesichts der Masse der Kandidaten und der Kürze der Zeit bei den einzelnen Veranstaltungen kann kein Wettstreit um die besten Ideen zustande kommen. Geschweige denn, dass sich die Kandidaten aus der Reserve locken ließen.

Zwei Dinge sind der SPD zu wünschen: Erstens kann man nur hoffen, dass die Basis ein Duo an die Parteispitze wählt, das Akzeptanz finden und nicht vom ersten Tag an von den Unterlegenen demontiert wird. Und zweitens wäre es für die Sozialdemokraten gut, wenn sie eine Führung bekämen, die willens ist, das Regierungsbündnis fortzusetzen. Käme ein Duo an die Spitze, das mutwillig die Groko verlässt, wäre der Schaden für die SPD groß. Sie hätte den Schwarzen Peter für das Scheitern der Regierung. Alle Erfahrung lehrt, dass eine Partei dafür bei einer nächsten Wahl abgestraft wird.