SPD-Regionalkonferenzen : Im Circus Maximus der SPD

Die Kandidaten für den SPD Vorsitz Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister, und Gesine Schwan, die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, sitzen bei der ersten SPD-Regionalkonferenz in der Congresshalle in Saarbrücken nebeneinander. In 23 Regionalkonferenzen stellen sich die Kandidaten für den Parteivorsitz vor. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Bei der ersten Regionalkonferenz haben die 17 Kandidaten für den SPD-Vorsitz gekämpft und wirkten von sich überzeugt. Ein Team zog bereits zurück. Skeptiker des Verfahrens rechnen jedoch nicht damit, dass die öffentliche Aufmerksamkeit am Kandidatenrennen bis Mitte Oktober anhalten wird.

Michael Zeiger sitzt entspannt auf seinem Stuhl in der zweiten Reihe im großen Saal der Saarbrücker Kongresshalle. Er hat einen guten Blick auf die Bühne, auf das größte Spektakel der deutschen Sozialdemokratie seit Langem. Der 46-Jährige hat seinen Vater Paul-Gerhard Zeiger mitgebracht. Seit fast 60 Jahren ist der Genosse. So etwas aber haben sie noch nicht erlebt, so ein Auswahlverfahren hat es für den Parteivorsitz noch nicht gegeben.

Rund 500 Zuschauer sind an diesem Mittwochabend zur ersten von 23 Regionalkonferenzen gekommen, 100 Journalisten sind ebenfalls da. Sie wollen wissen, wer von den 17 Kandidatinnen und Kandidaten für das SPD-Chefbüro sich beim Auftakt des Marathons bis zum 12. Oktober am besten schlägt. Für Michael Zeiger und seinen Vater ist der Favoritenplatz schon vergeben: An Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine Mitbewerberin Klara Geywitz aus Brandenburg. Scholz trauen die Zeigers das Amt am ehesten zu, der könne das, sind sie überzeugt. Wenige Reihen weiter sitzen Alessa Adam und Christian Ruppenthal. Die Mittzwanziger aus Neunkirchen im Saarland schließen eins aus: Olaf Scholz zu wählen. Der sei viel zu sehr Establishment. Wen sonst? Vor Beginn der Regionalkonferenz, dieses Circus Maximus der SPD, sind die beiden Jusos noch unentschlossen.

Info Der Weg zu den neuen SPD-Vorsitzenden Regionalkonferenzen Vom 4. September (Saarbrücken) bis zum 12. Oktober (München) werden sich die Teams und Einzelpersonen der Basis präsentieren. Abstimmung Vom 14. bis 25. Oktober stimmen die etwa 430.000 SPD-Mitglieder per Post oder online ab. Das Ergebnis wird am 26. Oktober mitgeteilt. Spielregeln Wenn kein Team eine absolute Mehrheit erreicht, gibt es einen zweiten Mitgliederentscheid zwischen den beiden bestplatzierten Teams.

Eine Stunde lang präsentieren sich die Kandidatinnen und Kandidaten dann in einer Vorstellungsrunde, jedes Team hat nur fünf Minuten dafür Zeit, das genügt gerade einmal für ein paar möglichst klare Hauptsätze. Der frühere NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und seine Mitbewerberin Saskia Esken haben den Anfang zugelost bekommen. Sie stellen sich gegenseitig vor, „Nowabo“, wie der Mann mit dem Steuer-CD-Erfolg überall genannt wird, ist beliebt. Das ist im Saal zu spüren, das Team bekommt viel Applaus. Steuergerechtigkeit, Digitalisierung, das sind ihre Schwerpunkte. Saskia Esken ist Informatikerin und gegen Uploadfilter, was vor allem bei jungen SPD-Mitgliedern zieht, die sich besonders viel im Internet bewegen und Sorge um die Freiheit im Netz haben. Doch es dauert noch etwa eine halbe Stunde, bis die beiden eine Überraschung erleben. Simone Lange und Alexander Ahrens, Oberbürgermeister aus Flensburg und Bautzen, ziehen ihre Kandidatur zurück. Sie wollen zwar weiter bei den Regionalkonferenzen mitmachen, ihre Unterstützung aber „Nowabo“ und Esken zugutekommen lassen. Damit haben sich weitere SPD-Prominente hinter das Team gestellt, auch Juso-Chef Kevin Kühnert hatte seine Sympathien für die beiden Bewerber mehrfach geäußert.

So werden Walter-Borjans und Esken zu ernstzunehmender Konkurrenz für das Team Scholz und Geywitz. Die betonen ihre Bodenständigkeit. Vor allem Scholz tut das. Er könne es nicht ausstehen, wenn einige Leute sich als etwas Besseres fühlten. Später wirft ihm ein Zuschauer aus dem Saal vor, nicht glaubwürdig zu sein, weil Scholz doch beim Niedergang der SPD stets in führenden Positionen gewesen sei. Der Fragesteller bekommt Applaus. Scholz kontert, er fühle sich nicht gemeint. Er verweist auf Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld in der Finanzkrise, das er als Arbeitsminister eingeführt habe. Er plädiert für Steuersenkungen für Menschen mit niedrigen Einkommen. Er sei ein „truly Sozialdemokrat“, sagt Scholz. Wieder Applaus.

Geht es nach der Dauer des Klatschens, machten in der Vorstellungsrunde aber wohl Gesine Schwan und Ralf Stegner das Rennen. Sie wirken angriffslustig, frisch, auch wenn sie alles andere als Neulinge sind. Die 76-jährige Professorin im Ruhestand und der 59 Jahre alte SPD-Vize haben noch keine wichtige Wahl gewinnen können. Und trotzdem sprechen sie vielen Gästen der Regionalkonferenz aus dem Herzen. Stegner plädiert etwa für die Grundrente, Gesine Schwan punktet mit flotten Sprüchen. Oftmals sei es doch bei Tandemfahrern so, dass der Mann vorne lenke und die Frau hinten strample. War das ein Seitenhieb auf Teams wie Karl Lauterbach und Nina Scheer, in dem vor allem Lauterbach redet? Im Team Stegner/Schwan würden beide strampeln, sagt Gesine Schwan.

Sie sind es nach der Vorstellungsrunde auch, die bei Alessa Adam am meisten punkten konnten, Christian Ruppenthal favorisiert nun den Staatsminister für Europa, Michael Roth und Christina Kampmann, die frühere NRW-Familienministerin aus Bielefeld. Kampmann betont, dass sie die schwarze Null zugunsten von Investitionen aufgeben wollen, Roth warnt vor „verdammt gefährlichen Zeiten“, das Autoritäre wachse, er gibt die Vereinigten Staaten von Europa als Ziel aus. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Petra Köpping, Integrationsministerin in Sachsen, sind gemäßigt, wenn es um die große Koalition geht. Ein wichtiges Thema an diesem Abend. Lauterbach und Scheer wollen auf jeden Fall raus. Für Vater Zeiger und seinen Sohn aber reichen die Beiträge der anderen Kandidaten nicht, sich umstimmen zu lassen. Sie bleiben bei ihrem Favoritenteam: Scholz und Geywitz. Auch das Verfahren halten sie für gut, selbst nach zweieinhalb Stunden im Circus Maximus der SPD.