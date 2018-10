Umfrage zur Wahl 2018 in Hessen: Grüne könnten SPD überholen

Mainz Ende Oktober wählen die Hessen einen neuen Landtag. Laut einer Umfrage können die Grünen auch dort zur zweitstärksten Kraft werden, genauso wie in Bayern. CDU und SPD müssen mit massiven Verlusten rechnen.

Das ZDF veröffentlichte am Donnerstag ein „Politbarometer" zur Landtagswahl in Hessen in gut eineinhalb Wochen. Die Grünen landen in der Umfrage bei 22 Prozent. Wenn am nächsten Sonntag gewählt würde, käme die CDU nur noch auf 26 Prozent und die SPD auf 20 Prozent. Die AfD würde laut der Umfrage zwölf Prozent bekommen und damit erstmals auch in den hessischen Landtag einziehen. Linkspartei und FDP würden jeweils acht Prozent erreichen.