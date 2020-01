Kolumne „Mit Verlaub!“ : Die Faszination eines Scheintoten

Eine Lichtkunstinstallation wird hinter dem Karl-Marx-Monument in Chemnitz an die Fassade eines Wohnhaus projiziert (Archiv). Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/Sebastian Kahnert

Meinung Wie der Sozialismus mit dem Beiwort „demokratisch“ schmackhaft gemacht wird.

Vor einer Woche habe ich die sprachliche Umweltverschmutzung aufs Korn genommen, mit der eine weitere Stadtverwaltung glaubt, auf Gender-Ideologen Rücksicht nehmen zu müssen. Es gab daraufhin neben ganz wenig Kritik an der Kritik viel Zustimmung von Leserinnen und Lesern, die sich über den verordneten Schreib- und Sprech­unfug („Lübecker:innen“ und so weiter) ärgern. Ob sich Vernunft auch Bahn bricht, wenn es um Sozialismus, den Scheintoten der Zeit, geht? Wir lesen von Wiederbelebungsversuchen. Dabei tut sich die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken hervor. Bestürzend ist: Sie gehört jener Partei an, deren herausragendes Mitglied Helmut Schmidt einst gesagt hat, Politik erfordere die Leidenschaft zur Vernunft. Also müsste man doch dem Sozialismus, nach allem, was er Mensch und Umwelt angetan hat, den Stecker ziehen. Dass Esken und ihr Vize Kevin Kühnert das Gegenteil im Schilde führen, um Wähler zu angeln, zeigt: Es muss eine Faszination des Scheintoten geben.