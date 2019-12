Kolumne „Mit Verlaub!“ : Hoch lebe das Rheinisch-Liberale

Düsseldorf Wie wäre es mit diesem Slogan: Der nächste Kanzler sollte ein Rheinländer sein.

Dies vorweg: Ich bin kein Mitglied der FDP, aber ich freue mich, dass es wieder Freie Demokraten im Bundestag gibt. Als im September 2014 meine erste Kolumne erschien, war die FDP nicht im Parlament. Die Überschrift damals lautete: Wenn schon keine FDP, dann bitte freie Demokraten. Was heißen sollte: Entscheidend ist weniger die Partei als solche, mehr hingegen der Geist von Freiheit in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. In dem guten „Spiegel“-Gespräch mit FDP-Chef Christian Lindner belegt der erste Geiger der Liberalen, wie wichtig vor allem in der Klima- und Anti-Auto-Hysterie jemand ist, der noch die Partitur kennt, nach der im Erfolgsmodell D jahrzehntelang musiziert wurde.