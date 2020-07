Kolumne Mit Verlaub! : Kräftig hinlangen statt Laisser-faire

Düsseldorf Die rechtsstaatliche Polizei verdient unseren Respekt, auch wenn sie durchgreift. Einer der Gründe für den demoskopischen Verfall der SPD ist, dass Saskia Esken dies nicht versteht.

München blieb dadurch von Schneisen der Zerstörung, wie man sie aus anderen Großstädten kennt, verschont. Wer denkt dabei nicht an den entgrenzten Furor, wie er zuletzt in Stuttgart wütete? Und wer erinnert sich nicht an den vorläufig letzten Bundesinnenminister mit Schneid, Otto Schily (SPD/1998–2005), der sich auf einem berühmten Foto in programmatischer Gestik mit Polizeihelm und -knüppel fotografieren ließ? Von Schily stammt auch der Satz, dass Recht und Ordnung sozialdemokratische Werte seien. Von der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken wird man so etwas nicht hören – einer der Gründe für den demoskopischen Verfall ihrer Partei. Wer die normalen Bürger nicht hören will, muss eben fühlen.