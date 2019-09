Kolumne „Mit Verlaub!“ : Bürger, hört die Signale!

Düsseldorf Die Konjunktur mag schwächeln, linke politische Ideen jedoch haben Auftrieb.

Abschied von der Mitte“ überschrieb Anfang des Monats die „Welt am Sonntag“ einen Artikel und kritisierte das „Vordringen linker Ideen“ in Ländern und auf Bundesebene. Wir kennen alle die dazu passenden Stichwörter: Enteignung, Vermögenssteuer, keine Soli-Abschaffung für alle. Man kennt den Einwand der Enteignungs-Apostel: Das Grundgesetz sehe doch in bestimmten Konstellationen die Überführung von Privat- in Gemeinschaftseigentum vor. Stimmt, aber anders als bei Roten und roten Grünen liegen Enteignungs-Varianten im Verfassungshaus nicht auf dem Präsentierteller mit den Leckereien, vielmehr still und kaum je genutzt in der untersten Schublade.