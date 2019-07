Kolumne „Mit Verlaub!“ : Pazifisten-Festival im Seniorenheim?

Meinung Düsseldorf Konrad Adenauer und Helmut Kohl gehörten zu denen, die die Idee eines geeinten Europa erst auf den Weg gebracht haben. Wie es heute um die Führungspersönlichkeiten in der EU steht.

Wann erweisen sich die Gewählten in Europa endlich derer würdig, die einst das bedeutendste politische Werk auf dem Kontinent in Gang gesetzt haben? Konrad Adenauer zählte dazu. Einem seiner Nachfolger, Bundeskanzler Helmut Kohl (1982-1998) wurde sogar die ganz seltene Auszeichnung „Ehrenbürger Europas“ zuerkannt. Hoffentlich müssen wir Europäer uns nicht irgendwann die Frage stellen, die ein deutscher Denker sarkastisch so zugespitzt hat: „Was ist Europa anderes als ein Festival von Pazifisten in einem Seniorenheim?“