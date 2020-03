Mit Verlaub! : Zwei Gespräche zum Nachdenken

„Was immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende.“ Fragen an Individuen und den Staat.

Eine geistig rege, von Operationen geschwächte Seniorin („Ich liebe das Leben, aber ich hänge nicht an ihm“) seufzt: „Ach, ich denke oft, dass wir Alten demnächst von irgendwoher Briefchen zugeschickt bekommen, mit einer Pille drin und dem dezenten Hinweis, da gebe es doch jetzt Möglichkeiten... du weißt schon.“ – Sie denken womöglich: Völlig unrealistische Düsternis einer alten Dame. So denke ich eigentlich, wenngleich ….?

Danach kam die Nachricht aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten: Der Vizegouverneur von Texas, Dan Patrick, plädierte dafür, Großeltern wie er müssten bereit sein, notfalls für ihre Enkel am grassierenden Virus zu sterben. Er, so der 72-Jährige, wolle nicht, dass das ganze Land geopfert werde. Das klingt nach „Die for America“ oder nach Bills Clintons berühmtem Diktum „It’s the economy, stupid“ („Auf die Wirtschaft kommt’s an, Dummkopf“). Es stimmt, dass Menschen in der Krise oft kreativ sind. Sind sie vielleicht manchmal auch auf absurde, suizidale Weise exzentrisch?